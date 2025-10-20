En medio de un gran operativo, trasladan a Pablo Laurta a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

El imputado por el crimen de su expareja y su exsuegra declarará en la Unidad Judicial de Homicidios, en la Jefatura de Policía, y posteriormente será derivado al establecimiento penitenciario de Cruz del Eje.

Hoy 08:11

Pablo Laurta, el doble femicida de Luna Giardina (26), su expareja, y de Mariel Zamudio (54), su exsuegra, dejó la cárcel de Gualeguaychú, en Entre Ríos, en medio de un gran operativo de seguridad, para ser trasladado a la ciudad de Córdoba, donde será indagado por el fiscal Gerardo Reyes.

El fundador de “Varones Unidos” permanecía alojado en el penal entrerriano debido a que también fue imputado por el homicidio criminis causa de Martín Sebastián Palacio, el chofer de aplicación al que contrató para que lo llevara, engañado, desde Concordia a Rafaela, en Santa Fe.

Según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad cordobés, Laurta llegará a las 9.45 de la mañana de este lunes a la Unidad Judicial de Homicidios (Jefatura de Policía) de Córdoba. A su arribo, estarán presente el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, el jefe de la Policía provincial, Leonardo Gutiérrez, y otras autoridades policiales.

Luego, el uruguayo será llevado al Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje, donde quedará alojado.

La semana pasada, la Justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero. La medida fue ordenada por la jueza de Garantías, Gabriela Seró, haciendo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa.

Laurta ya se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Antes de presentarse a la indagatoria en Entre Ríos, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

“Yo fui a rescatar a mi hijo”, exclamó Laurta este jueves sobre el doble femicidio de su expareja y su exsuegra, cuando salía custodiado de la audiencia en los Tribunales de Concordia, en la que le dictaron cuatro meses de prisión preventiva por el crimen del remisero Martín Palacio, desaparecido horas antes de los homicidios.

Un día antes, Laurta habló por primera vez ante la prensa mientras era trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia. Su discurso fue en la misma línea de lo que dijo ahora: “Todo fue por justicia”, subrayó a Canal 9 Litoral. Lo dijo justo antes de que efectivos cerraran la puerta del vehículo que lo llevaría a la Jefatura Departamental de Concordia.