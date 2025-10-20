Bronca y preocupación en Boca por la amarilla a Paredes: quedó al límite y podría perderse el Superclásico

En el Xeneize no quedaron para nada conformes con el arbitraje de Dóvalo en la derrota ante Belgrano, donde su capitán fue amonestado.

Hoy 16:39

La inesperada derrota de Boca frente a Belgrano el último sábado dejó al equipo en alerta máxima. El Xeneize, que busca asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual, ahora también debe lidiar con la situación de sus jugadores amonestados, especialmente de Leandro Paredes, quien llegó a la cuarta tarjeta amarilla y se encuentra al borde de la suspensión.

El capitán deberá cuidarse al máximo en los próximos encuentros, empezando por el postergado partido ante Barracas Central, seguido de la visita a Estudiantes en La Plata y, finalmente, el esperado Superclásico en La Bombonera.

La amarilla que recibió Paredes fue muy cuestionada dentro del club: se sancionó en un contragolpe de Belgrano, en una jugada en la que Dóvalo estaba de espaldas al mediocampista y parecía apenas tocar a Lucas Passerini. La decisión generó el enojo del cuerpo técnico y de los jugadores, sobre todo porque implicó que el capitán quedara suspendido de forma potencial en uno de los partidos clave.

No solo Paredes está en esta situación: Lautaro di Lollo, titular indiscutido en la zaga central, también llegó a la cuarta amarilla tras la derrota frente a Defensa y Justicia.

Si bien su caso es más manejable por la existencia de un reemplazante natural, Nicolás Figal, el cuerpo técnico de Claudio Úbeda pretende contar con él en los cuatro partidos que restan del Clausura, dada su importancia para la solidez defensiva.

La combinación de la necesidad de sumar puntos y la amenaza de suspensiones coloca a Boca en una situación delicada, donde cualquier ausencia podría afectar directamente el rendimiento en los partidos decisivos, sobre todo de cara al Superclásico.

El equipo deberá manejar la estrategia para evitar riesgos y asegurar que sus figuras clave estén disponibles en los encuentros que definirán su futuro en la temporada.