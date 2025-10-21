Unión goleó a Defensa y Justicia y trepó hasta el segundo lugar del Torneo Clausura

El Tatengue le ganó 3-0 al Halcón de Varela con goles de Colazo, Estigarribia y Damián Fernández en contra. Además, Tagliamonte le atajó un penal a Osorio.

Hoy 21:57

En una gran actuación en el estadio 15 de Abril, Unión superó con autoridad por 3-0 a Defensa y Justicia en el marco de la fecha 13 de la zona A del Torneo Clausura. El equipo santafesino fue ampliamente superior y consiguió un triunfo clave para escalar posiciones en la tabla.

El Tatengue abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo con Agustín Colazo, quien aprovechó un desborde por izquierda para poner el 1-0. Ya en el complemento, la ventaja se amplió cuando Damián Fernández, en su intento por despejar un centro al área, marcó en contra a los 6 minutos.

El dominio local se mantuvo a lo largo del partido y el resultado se selló a los 34 del segundo tiempo, a través de Marcelo Estigarribia, que decretó el 3-0 definitivo ante el Halcón de Varela.

Además, el arquero Matías Tagliamonte tuvo una actuación destacada al atajarle un penal a Abel Osorio, impidiendo que la visita se metiera nuevamente en partido.

Con este resultado, Unión trepó hasta la segunda posición del grupo con 20 puntos, superando a Defensa y Justicia, que quedó tercero con 19 unidades. El equipo santafesino atraviesa un gran momento y sueña con la clasificación a la siguiente fase del campeonato.