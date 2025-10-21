Los cambios que piensa Úbeda en Boca para una visita clave a Barracas Central

El DT xeneize busca una reacción en el equipo tras la derrota con Belgrano que lo dejó fuera de la zona de playoffs y de los puestos de Copa Libertadores en la tabla anual.

Hoy 15:11

Tras la derrota por 2 a 1 ante Belgrano que lo dejó fuera de la zona de playoffs y complicó sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores, Boca Juniors inició una nueva semana de entrenamientos enfocado en el partido postergado ante Barracas Central, que se disputará el lunes a las 16:00 en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia.

Úbeda analiza cambios y el fin del doble 9

El cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda evalúa realizar modificaciones tácticas de peso. Todo indica que podría romper el esquema del doble 9, utilizado durante 11 partidos consecutivos de la era Russo, en los que los delanteros anotaron 7 goles (3 de Giménez, 2 de Merentiel y 2 de Cavani).

La idea del entrenador sería reforzar la mitad de la cancha para recuperar el control del juego y ganar equilibrio en un sector que Boca perdió en los últimos compromisos.

Paredes, al borde de la suspensión

El mediocampista Leandro Paredes quedó a una amarilla de la suspensión luego de haber sido amonestado durante el primer tiempo ante el Pirata cordobés. Con cuatro tarjetas amarillas acumuladas, una más le impediría jugar el Superclásico.

Aunque la transmisión oficial no mostró la sanción en vivo, ESPN difundió este lunes la imagen del momento en que el árbitro Pablo Dóvalo amonestó al volante por una falta sobre Lucas Passerini.

Cavani, entre algodones

La gran incógnita pasa por Edinson Cavani, quien será exigido durante la semana para definir si podrá volver a ser convocado. El uruguayo arrastra una molestia en el psoas derecho desde el empate ante Rosario Central, y pese a haber mostrado mejorías, la dolencia se reactivó en los últimos días.

Cavani no jugó ante Defensa y Justicia ni frente a Central Córdoba, fue suplente contra Newell’s, y cuando parecía listo para reaparecer ante Barracas Central, sufrió una sobrecarga muscular. La molestia volvió antes del duelo ante Belgrano, por lo que el cuerpo técnico seguirá su evolución día a día.

Refuerzos juveniles

En paralelo, Milton Delgado y Dylan Gorosito, recientes subcampeones del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, se reincorporaron a los entrenamientos para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Con la mira puesta en Barracas Central, Boca intentará cambiar la imagen, recuperar el funcionamiento y volver a sumar en la recta final del torneo, donde cada punto será clave en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2026.