Absolvieron al ex Boca Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

Así lo determinó el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora. La denunciante, su expareja, desistió de continuar con la acusación que había iniciado en 2021.

Hoy 16:19

Sebastián Villa fue absuelto por la Justicia argentina en la causa por abuso sexual con acceso carnal que enfrentaba desde 2021. El delantero colombiano, exjugador de Boca Juniors y actualmente en Independiente Rivadavia de Mendoza, recupera así su libertad judicial tras varios años de proceso.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora, luego de que tanto el fiscal de la causa como la denunciante, Rocío Tamara Doldán, desistieran de continuar con la acusación. Con 29 años, Villa queda completamente desvinculado del expediente.

Según el fallo, Doldán “resignificó” el episodio que había denunciado, y ante la falta de pruebas corroborantes o elementos periféricos, el tribunal resolvió absolver al futbolista. La resolución sostiene que la denunciante “no cuenta con nuevos elementos que permitan sostener la acusación”.

Durante la audiencia, Doldán declaró: “Entiendo que él siempre dio por hecho que el consentimiento estaba implícito... Ambos estábamos inmersos en una relación con rasgos conflictivos por escenas de celos. Pude resignificar lo que pasó”.

Además, un informe psicológico, elaborado por la doctora Alicia Cortalezzi, indicó que la mujer mostró “una saludable voluntariedad”, transmitiendo calma y sin signos de presión, miedo o dependencia económica o emocional.

El fallo también señala que Doldán ya no reside en Argentina, ha reconstruido su vida y no se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que su cambio de postura fue interpretado como un acto libre y voluntario.

Con esta resolución, Sebastián Villa cierra un capítulo judicial que lo acompañó durante más de tres años, mientras continúa su carrera profesional en el fútbol argentino.