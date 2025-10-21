Sacerdotes de la Diócesis de Añatuya participan de jornadas de formación permanente

Desde este martes 21 hasta el próximo viernes 24 de octubre, los presbíteros llevan adelante las Jornadas de Formación en la Diócesis de Añatuya.

Del 21 al 24 de octubre se llevan adelante las Jornadas de Formación Permanente del presbiterio de Añatuya, un espacio de actualización teológico-pastoral, reflexión comunitaria y renovación espiritual destinado a los sacerdotes de la diócesis.

Durante estos días, los participantes profundizan su vocación y ministerio a partir de diversas perspectivas bíblicas, teológicas y magisteriales, con el objetivo de fortalecer su servicio al Pueblo de Dios.

En esta edición, el eje central de las reflexiones será la Cristología, es decir, el estudio sobre la persona de Jesucristo, centro de la fe cristiana y del ministerio sacerdotal.

Las jornadas cuentan con la participación de docentes de la Universidad Católica de Córdoba, quienes acompañan los distintos momentos de formación y diálogo.

Desde el Obispado de Añatuya expresaron su gratitud por esta oportunidad de crecimiento espiritual y pastoral, e invitaron a la comunidad a acompañar con sus oraciones “para que sean días fecundos, no sólo en el aspecto intelectual, sino también en la renovación interior del ser y quehacer sacerdotal”.