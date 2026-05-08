Dictan prisión preventiva para el conductor uruguayo por el trágico accidente en Icaño

Está acusado de homicidio culposo agravado tras el choque que dejó tres víctimas fatales sobre la Ruta Nacional 34.

Hoy 10:32

La Justicia dictó prisión preventiva para Federico Vicente Zavaleta, el ciudadano uruguayo imputado por el trágico accidente ocurrido en marzo sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 555, cerca de Icaño, que dejó como saldo tres personas fallecidas.

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El abogado querellante, Dr. Matías García, brindó detalles del caso en diálogo con Radio Panorama y fue contundente: “Se trata de una persona que manejó un vehículo bajo los efectos de la cocaína. Además, estaba adulterado el número de chasis de la camioneta, que había sido robada nueve días antes en Puerto Madryn. Es una persona totalmente irresponsable, que ahora por los riesgos procesales está en prisión preventiva”.

Según la investigación, los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de cocaína en sangre del conductor al momento del siniestro, ocurrido el pasado 26 de marzo.

El hecho se produjo tras un choque frontal entre una camioneta y un automóvil. Como consecuencia, perdieron la vida Roberto de la Silva (63), su esposa Elsa Mansilla (69) y su hijo Marcelo de la Silva (36), todos residentes de Icaño. La familia era ampliamente conocida en la zona, y Roberto de la Silva se destacaba como organizador de eventos populares.

Zavaleta enfrenta cargos por “homicidio culposo agravado por el uso de sustancias prohibidas y la multiplicidad de víctimas”, una calificación que contempla penas más severas debido a la gravedad de las circunstancias.

La medida de prisión preventiva fue dispuesta en función de los riesgos procesales, mientras avanza la causa que busca determinar con precisión las responsabilidades en uno de los siniestros viales más conmocionantes de los últimos meses en la región.