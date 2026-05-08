Caso Ángel López: denunciaron a la psicóloga que respaldó que viviera con su madre

El planteo fue realizado por el abogado Roberto Castillo contra Jennifer Grisel Leiva, quien habría intervenido en los informes que avalaron la revinculación del niño con Mariela Altamirano, actualmente detenida por el crimen.

Hoy 10:29

El abogado Roberto Castillo denunció y pidió la suspensión de la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, señalada por haber respaldado la decisión de que Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia, viviera con su madre, Mariela Altamirano, actualmente detenida en el marco de la causa.

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En el petitorio redactado por Castillo, al que accedió Agencia Noticias Argentinas, se detallan ocho puntos vinculados a la actuación profesional de Leiva y a las medidas solicitadas para avanzar con la investigación.

Uno de los puntos centrales es el pedido de denuncia penal contra la psicóloga por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, informe pericial falso y abandono de persona seguido de muerte, todos en concurso real.

El escrito también solicita, con carácter de urgencia y previo traslado al juez de Garantías, el secuestro del legajo profesional y personal de la denunciada en el Servicio de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, en el Colegio de Psicólogos de Chubut y en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Además, el planteo requiere que se incorporen todos los informes técnicos emitidos por Leiva durante los últimos 24 meses.

Otro de los pedidos apunta a que se disponga la suspensión preventiva de la profesional en sus funciones dentro del Servicio de Protección de Derechos mientras dure el trámite de la investigación. Según el planteo, la medida tendría como objetivo evitar un posible entorpecimiento probatorio y prevenir la repetición de conductas similares.

Castillo también solicitó la prohibición de salida del país de la denunciada hasta tanto se resuelva su situación procesal, además del resguardo de los expedientes del organismo de Comodoro Rivadavia vinculados a casos de revinculación familiar.

Entre los últimos puntos del petitorio, se pidió que se reciba la prueba testimonial ofrecida y que se designe a un perito psicólogo forense independiente.

La denuncia se suma a los cuestionamientos surgidos tras el crimen de Ángel. Días después del hecho, la Fundación Más Vida había denunciado a Leiva y a su colega Vanesa Marín por haber realizado informes a favor de que Mariela Altamirano obtuviera la tenencia del niño.

Desde la fundación señalaron que las profesionales “ni siquiera conocían las condiciones” en las que viviría el menor, ya que, según indicaron, no se habría realizado un informe socioambiental previo que pudiera advertir la grave situación del hogar.

Ángel López murió en Comodoro Rivadavia tras sufrir una brutal golpiza, en un caso que conmocionó al país y que mantiene detenidos e imputados a su madre y a la pareja de ella.