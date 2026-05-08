Un motociclista y su pasajera terminaron hospitalizados tras un fuerte choque con una camioneta

La mujer que conducía el coche, se dió a la fuga luego de embestir a la moto. El hecho ocurrió en la esquina de las calles Alvear y La Plata.

Hoy 10:25

Dos personas resultaron heridas este sábado tras un fuerte choque entre una motocicleta y una camioneta en la zona norte de la nuestra Capital. Ambos ocupantes del rodado menor tuvieron que ser hospitalizados de urgencia.

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De acuerdo a las fuentes policiales, el accidente se registró alrededor de las 18.45 y motivó la intervención de los efectivos que, al arribar al lugar, encontraron una motocicleta Yamaha sobre el pavimento y a sus ocupantes lesionados.

El conductor del motovehículo fue identificado con el apellido Almaraz, de 38 años y domiciliado en el barrio Mariano Moreno, quien trabajaba para una aplicación de viajes. Junto a él viajaba una mujer de apellido Caro, de 41 años, residente en el barrio Lomas del Golf. Ambos manifestaron haber sido embestidos por una camioneta Chevrolet S-10 conducida por un joven de apellido Ferro, de 23 años, del barrio Sargento Cabral.

Un llamativo suceso ocurrió mientras el personal policial realizaba las tareas preventivas en el lugar y aguardaba la llegada de Criminalística para las pericias correspondientes. Un automóvil Volkswagen Fox que circulaba por calle Alvear giró hacia La Plata y terminó impactando contra la motocicleta siniestrada, arrastrándola varios centímetros.

De acuerdo con las fuentes, pese a las advertencias de los efectivos que trabajaban en el lugar, la conductora del vehículo no detuvo la marcha y se dio a la fuga por calle Alvear en sentido norte-sur.



Intervino personal policial de la Comisaría Comunitaria Nº 2 y peritos de Criminalística.