El maquillaje sutil es más atractivo según un estudio científico

Un estudio reciente revela que los hombres encuentran más atractivas a las mujeres que utilizan menos maquillaje, sugiriendo que la belleza natural tiene un impacto positivo en las primeras impresiones.

Hoy 10:38

Un reciente estudio realizado por investigadores de Bangor University y University of Aberdeen en el Reino Unido ha arrojado resultados sorprendentes sobre la percepción del atractivo femenino y el uso de maquillaje. Este análisis se centra en cómo la cantidad de maquillaje puede influir en la opinión de los demás sobre la belleza.

Durante el experimento, se invitó a un grupo de mujeres jóvenes a maquillarse como lo harían para una salida nocturna y se les tomó fotografías. A partir de estas imágenes, los investigadores crearon versiones digitales que mostraban diferentes niveles de maquillaje, desde un rostro completamente natural hasta uno muy cargado.

Posteriormente, hombres y mujeres evaluaron las imágenes para determinar cuál consideraban más atractiva. Los resultados indicaron que las versiones con un maquillaje sutil, específicamente aquellas con un 40% menos de producto aplicado, fueron las más preferidas por la mayoría de los participantes.

Este hallazgo sugiere que la noción común de que “más es mejor” en términos de maquillaje podría no ser correcta. Los expertos señalan que muchas mujeres tienden a sobreestimar el atractivo que el maquillaje puede proporcionar.

A pesar de esto, los investigadores aclaran que el maquillaje no es inherentemente negativo; de hecho, puede realzar rasgos y aportar una sensación de seguridad. Sin embargo, un exceso de producto puede ocultar las expresiones naturales que son cruciales para el atractivo.

Además, el estudio plantea un debate sobre las presiones estéticas que enfrentan muchas mujeres debido a las campañas publicitarias y a las redes sociales, que promueven estándares de belleza poco realistas. Esta presión puede generar una autoexigencia que afecta negativamente la autoestima de las mujeres.

Finalmente, los autores del estudio enfatizan que el maquillaje debe ser una elección personal, utilizada como una forma de expresión individual. Lo fundamental es que cada mujer se sienta cómoda y confiada en su propia piel, sin dejarse influenciar únicamente por las expectativas ajenas.