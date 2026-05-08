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La Iglesia advirtió un aumento en los pedidos de ayuda social de la clase media baja

Marcelo Colombo alertó sobre el crecimiento de personas que recurren a Cáritas para recibir asistencia. “Esto nos aflige mucho”, expresó.

Hoy 10:31
Marcelo Colombo

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, advirtió que cada vez más personas recurren a la asistencia social. “Hay gente de clase media baja que viene a pedir a Cáritas”, alertó.

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“Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban en Cáritas. Nos aflige mucho también que se incrementó la cantidad de gente de clase media y baja que viene a pedir”, señaló Colombo.

El titular de la Conferencia Episcopal alertó además sobre el crecimiento de la indigencia. “Los números de gente en situación de calle son muy alarmantes”, sostuvo.

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