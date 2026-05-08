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Trump ordenó desclasificar documentos sobre OVNIs y posibles fenómenos extraterrestres

El gobierno de Estados Unidos comenzó a publicar archivos sobre objetos voladores no identificados y prometió revelar nuevos documentos en las próximas semanas.

Hoy 11:18

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el inicio de un proceso de desclasificación de documentos vinculados a Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y Fenómenos Aéreos No Identificados (FANIs), además de otros archivos relacionados con la posible existencia de vida extraterrestre.

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La iniciativa fue presentada por el Departamento de Defensa estadounidense, que habilitó una plataforma digital para que el público pueda acceder a los primeros 162 documentos desclasificados sobre incidentes registrados durante varias décadas.

Según informó el Pentágono, la tarea implicó la revisión de millones de archivos y la coordinación entre decenas de agencias gubernamentales. Además, anticiparon que el material continuará publicándose de manera progresiva en nuevas tandas cada pocas semanas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó el proceso como “histórico” y aseguró que los archivos estuvieron ocultos durante años bajo distintos niveles de clasificación oficial, alimentando especulaciones y teorías sobre fenómenos aéreos desconocidos.

Trump sostuvo que la medida forma parte de una política de “transparencia sin precedentes” y definió el tema como “extremadamente interesante” debido a la complejidad que rodea las investigaciones sobre posibles fenómenos extraterrestres.

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