El cine santiagueño llega a Cannes: “BRAVO” será parte del Marché du Film 2026

La ópera prima de Bonzo Villegas integrará el VDF Showcase y se proyectará ante referentes clave de la industria cinematográfica mundial.

Hoy 11:31

El cine independiente del NOA da un paso decisivo en su proyección internacional con la selección de “BRAVO”, el primer largometraje del director santiagueño Bonzo Villegas, para participar en el Marché du Film del Festival de Cannes 2026. La película formará parte del VDF Showcase, dentro de la sección “First Look”, un espacio destinado a obras emergentes con una marcada identidad estética y narrativa.

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La proyección oficial se llevará a cabo los días 18 y 19 de mayo, en el marco del mercado cinematográfico más importante del mundo, posicionando al film frente a programadores de festivales, agentes de ventas y actores clave de la industria global.

Un thriller con identidad regional

“BRAVO” es un drama psicológico inspirado en hechos reales, que narra la historia de Antonio, interpretado por el actor termense Sergio Domínguez, un trabajador sexual en decadencia que, tras un crimen accidental, inicia un oscuro ascenso hacia los círculos de poder y hacia la obsesión con “El Tano”, personaje encarnado por Esteban Meloni.

El propio Villegas define la película como una reflexión sobre “el precio de pertenecer”, abordando los límites de la condición humana en contextos de profunda desigualdad. “Es una historia de amor contada a través de los ojos de un psicópata”, sostiene el director.

La producción, de carácter federal e independiente, fue rodada entre enero y febrero de 2025 en locaciones de Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán, como resultado de una coproducción entre Lánton, Grupo Clap y NOA Grip, con el respaldo del Consejo de Artes Audiovisuales de Tucumán (CAAT). La producción ejecutiva estuvo a cargo de la santiagueña Antonella Rago Greco.

El film cuenta con una destacada participación de talento regional, con actores como Cali Coronel, Luis Gallar, Daniel Ramírez, María Celeste Patamia, y los tucumanos Franco Ochi-Ramacciotti y Jaime Mamaní, entre otros.

Antes de su llegada a Cannes, el proyecto ya había sido reconocido en distintos espacios, obteniendo premios como el del Primer Plan de Fomento del CAAT, el Premio Pomeranec en el WIP Regional del Festival Gerardo Vallejo y distinciones en el Mercado Audiovisual Latinoamericano LGBT (+MALA) en Montevideo.

Con este desembarco internacional, “BRAVO” reafirma el potencial del cine del interior del país, capaz de dialogar con audiencias globales desde una narrativa propia, audaz y profundamente arraigada en su territorio.