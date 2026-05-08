Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 MAY 2026 | 16º
X
Locales

EDESE informó cortes programados durante el domingo y lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 11:28

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Domingo 10 de mayo: de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Huaico Hondo y a la parte de Costanera Norte de la ciudad Capital.

Lunes 11 de mayo: de 10:30 a 13:30 hs afectando a las localidades de Km 340, La Higuera y Pozo del Monte (dpto. Quebrachos).

TEMAS Edese

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “San La Muerte sanó a mi sobrino”: habló el dueño del “Campito de la Sanación” tras la polémica en La Bajada
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 8 de mayo de 2026: jornada fría y algo nublado
  3. 3. Polémica en La Bajada por la gigantesca imagen de San La Muerte y un predio dedicado a santos paganos
  4. 4. Imputan a un médico por la muerte de un recién nacido en Quimilí
  5. 5. “La Justicia va a aclarar todo”: Manuel Adorni se defendió de los cuestionamientos sobre su patrimonio
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT