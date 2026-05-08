EDESE informó cortes programados durante el domingo y lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 11:28

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Domingo 10 de mayo: de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Huaico Hondo y a la parte de Costanera Norte de la ciudad Capital.

Lunes 11 de mayo: de 10:30 a 13:30 hs afectando a las localidades de Km 340, La Higuera y Pozo del Monte (dpto. Quebrachos).