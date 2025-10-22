Central Córdoba busca dar otro golpe y meterse en la pelea por la punta ante Huracán

Desde las 19.30 en el Tomás Adolfo Ducó, el equipo de Omar De Felippe intentará prolongar su buen momento frente a un Globo golpeado y con Kudelka en la cuerda floja.

Hoy 08:12

Con la ilusión renovada tras cortar una larga mala racha, Central Córdoba visita este miércoles a Huracán por la fecha 13 del Torneo Clausura, en un duelo que puede impulsarlo hacia los primeros puestos. El equipo santiagueño, que viene de vencer 3-1 a Unión, buscará aprovechar el mal presente de su rival para sumar tres puntos clave y seguir soñando con pelear bien arriba.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Ferroviario había iniciado el torneo como uno de los animadores, pero su nivel decayó luego de la derrota en la Supercopa Argentina frente a Vélez, encadenando cinco partidos sin victorias. Sin embargo, el último triunfo devolvió la confianza en el plantel de Omar De Felippe, que recuperó solidez y poder ofensivo con las apariciones de sus delanteros. Una nueva victoria lo dejaría a tiro de la punta del campeonato.

En cambio, el panorama es mucho más gris para Huracán, que apenas ganó uno de sus últimos ocho encuentros. Desde su eliminación en la Copa Sudamericana ante Once Caldas, el Globo perdió rumbo y viene de caer frente al colista Aldosivi en Mar del Plata. La hinchada ya apuntó contra Frank Darío Kudelka, cuyo puesto está en riesgo si no logra revertir la situación.