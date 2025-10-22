Central Córdoba sacó pecho en el Ducó, le ganó a Huracán y se subió a la cima de la Zona A

El equipo de Omar De Felippe sumó un gran triunfo como visitante por 1 a 0 en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura y ahora mira a todos desde arriba. Kudelka en la cuerda floja.

Hoy 22:25

En una noche intensa en el Tomás Adolfo Ducó, Central Córdoba consiguió un triunfo de oro al vencer 1-0 a Huracán por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo de Omar De Felippe mostró solidez, carácter y aprovechó su chance para quedarse con tres puntos vitales en la pelea por el liderazgo de la Zona A.

El inicio no fue sencillo para el Ferroviario, que sufrió con la pelota parada y debió resistir los embates del local. Sin embargo, con el correr de los minutos se acomodó en el campo, ajustó en el mediocampo y salió rápido de contra. Así llegó la apertura del marcador: una gran corrida de Perrelló por izquierda terminó con la asistencia para Fernando Martínez, que empujó la pelota en el área para el 1-0.

En el complemento, Huracán fue con todo en busca del empate, pero se encontró con un equipo ordenado y combativo, que se cerró bien atrás y supo aguantar el resultado en un clima caliente en las tribunas. El Ferro mostró oficio y se llevó una victoria clave fuera de casa.

Con este resultado, Central Córdoba lidera la Zona A con 21 puntos, producto de 5 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas. En la próxima fecha, los santiagueños recibirán a Racing en el Madre de Ciudades, buscando seguir en lo más alto. En tanto, Frank Kudelka quedó en la cuerda floja en Huracán, con fuertes críticas de los hinchas y un futuro incierto.