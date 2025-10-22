Ingresar
En vivo: Central Córdoba busca dar otro golpe y meterse en la pelea por la punta ante Huracán

Desde las 19.30 en el Tomás Adolfo Ducó, el equipo de Omar De Felippe intentará prolongar su buen momento frente a un Globo golpeado y con Kudelka en la cuerda floja.

Hoy 20:50

Con la ilusión renovada tras cortar una larga mala racha, Central Córdoba visita este miércoles a Huracán por la fecha 13 del Torneo Clausura, en un duelo que puede impulsarlo hacia los primeros puestos. El equipo santiagueño, que viene de vencer 3-1 a Unión, buscará aprovechar el mal presente de su rival para sumar tres puntos clave y seguir soñando con pelear bien arriba.

