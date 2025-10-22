Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 OCT 2025
En vivo: el Real Madrid con Mastantuono en el banco, recibe a Juventus en el gran duelo de la jornada

El joven argentino podría ser titular en el equipo de Xabi Alonso, que busca su tercera victoria consecutiva para afianzarse en la cima del grupo.

Hoy 16:00

El Real Madrid de Franco Mastantuono afronta este miércoles una nueva cita de la Champions League cuando reciba a Juventus en el Estadio Santiago Bernabéu, desde las 16:00 (hora de Argentina). El encuentro correspondiente a la tercera fecha del certamen europeo podrá verse en vivo por Fox Sports y Disney+, y promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.

