Cavani, otra vez diferenciado en Boca y cerca de perderse el partido con Barracas

El uruguayo entrenó aparte y su presencia ante el Guapo depende del doble turno de este jueves, clave para la decisión de Claudio Úbeda.

Boca se prepara para un duelo decisivo cuando recupere el partido postergado ante Barracas Central, tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. La intención del cuerpo técnico era contar con Edinson Cavani, pero el delantero uruguayo volvió a entrenarse de manera diferenciada esta mañana, lo que pone su participación en duda. El doble turno de este jueves será determinante para definir si estará disponible para el encuentro.

Cavani arrastra una distensión en el psoas derecho que lo marginó de los últimos cuatro partidos, aunque estuvo entre los suplentes en el 5-0 sobre Newell’s. Su presencia se vuelve crucial para un Boca que actualmente se encuentra fuera de la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y también de la Copa Libertadores, ubicándose en puestos de Sudamericana.

Si el uruguayo responde bien a las cargas en los entrenamientos de este jueves, podría participar de la práctica de fútbol y perfilarse para regresar a la titularidad ante el Guapo. En ese caso, Claudio Úbeda deberá decidir si Cavani reemplaza a Miguel Merentiel o a Milton Giménez. Por características, suele ser más compatible con su compatriota, aunque la potencia goleadora de Giménez complica la decisión.

También existe la posibilidad de que se prescinda del doble 9, jugando con solo uno de los tres centrodelanteros. De ser así, Cavani tendría ventaja para ocupar ese lugar, y se sumaría un mediocampista extra —como Williams Alarcón o Ander Herrera— para darle más juego a la mitad de la cancha y liberar a los mediocampistas externos para influir más en el área rival.

El regreso o la ausencia de Cavani será clave para definir la estrategia de Boca en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones en ambos torneos.