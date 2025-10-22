Omar De Felippe tras el triunfo ante Huracán: "Hoy era una final y les pedí que la jugaran como tal”

El entrenador de Central Córdoba celebró la victoria que colocó al Ferroviario como líder de la Zona A. Valoró la entrega del grupo y el esfuerzo de un plantel que se salvó del descenso y hoy sueña con los playoffs.

Hoy 22:36

El Central Córdoba de Omar De Felippe volvió a dar la nota en el torneo y, tras vencer a Huracán, se subió a lo más alto de la Zona A. El técnico santiagueño analizó con orgullo el rendimiento del equipo y destacó el trabajo de un plantel que se ilusiona con pelear por el campeonato.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Huracán es un gran equipo, los resultados no te hacen ver ciertas cosas y debíamos administrar la pelota y defender bien. Haciendo eso, íbamos a obligar a que tiren centros y ahí somos fuertes”, explicó el DT. Y agregó: “Cuando tenemos la tranquilidad de jugar, se pueden generar cosas lindas. Hoy era una final y les pedí que la jugaran como tal”.

Con el triunfo, el Ferroviario se metió de lleno en la pelea grande del certamen. De Felippe, sin embargo, mantiene los pies sobre la tierra: “Con motivación cualquier equipo sale campeón. Está parejo el fútbol, si ganás peleás el torneo y si perdés te vas al descenso. En este tipo de campeonatos tenemos chances, en otro no figurás”.

El entrenador también se mostró emocionado por el presente del club y el esfuerzo diario de sus jugadores. “Trabajamos mucho y es una caricia vernos ahí arriba. Este es un club humilde que entrega lo que tiene. Armamos un equipo con lo que pudimos y que esto funcione es un placer tremendo. Cuando veamos la dimensión de lo que logramos, ahí vamos a disfrutar. Los chicos entregan todo”, cerró.