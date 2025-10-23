Milei eligió a Pablo Quirno para la Cancillería y tendría en mente a Sebastián Amerio para Justicia

Tras las elecciones nacionales, el presidente designará los primeros funcionarios de su gabinete.

Hoy 12:01

El presidente Javier Milei comenzó a delinear los cambios en su nuevo gabinete, que se espera sea anunciado probablemente el próximo lunes, luego de las elecciones nacionales.

Para reemplazar a Gerardo Werthein en el cargo de Canciller, Milei tendría en mente a Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y hombre de extrema confianza de Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía. Según fuentes oficiales, el mandatario le trasladará la propuesta en las próximas horas.

Quirno ya ocupa actualmente el cargo de Secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, siendo responsable de las conversaciones con inversores internacionales. La experiencia adquirida en ese rol podría potenciar su desempeño al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, según indicaron los voceros del Gobierno.

En paralelo, el otro puesto que se definirá en breve es el del Ministerio de Justicia, vacante tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona. El principal candidato es su segundo, Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia y hombre de confianza del asesor Santiago Caputo.

En el Gobierno destacan que la designación de Amerio no solo reforzaría la confianza interna del Gabinete, sino que también consolidaría la relación con el Poder Judicial, en particular con los jueces de los tribunales federales de Comodoro Py, clave para las futuras reformas judiciales que planea la administración.

Con estas definiciones, Milei comienza a dar forma a un gabinete alineado con sus asesores más cercanos, priorizando la gestión económica, la diplomacia internacional y la coordinación judicial como ejes estratégicos de su segundo mandato.