Olímpico quiere recuperarse ante Racing de Chivilcoy en el Vicente Rosales

El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Ariel Rosas e Iván Huck, y será la primera vez que ambos equipos se crucen en la Liga Nacional.

Hoy 13:10

Olímpico intentará recuperarse ante su gente esta noche cuando enfrente a Racing de Chivilcoy, desde las 22.00 en el Vicente Rosales, con transmisión de Básquet Pass. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Ariel Rosas e Iván Huck, y será la primera vez que ambos equipos se crucen en la Liga Nacional.

El equipo dirigido por Martín Villagrán viene de una dura derrota ante Atenas de Córdoba (87-84), en un cierre inesperado tras dominar gran parte del juego. En ese encuentro, Franco Vieta fue una de las figuras con 19 puntos, pero no alcanzó para sellar el triunfo. Olímpico marcha 12° con un registro de 2 victorias y 3 derrotas (40%), y necesita ganar para no perder terreno en la tabla.

Por su parte, Racing de Chivilcoy llega motivado luego de dar el golpe en el Estadio Ciudad ante Quimsa (90-79), con una destacada actuación de Rodríguez, autor de 12 puntos y 12 rebotes. El conjunto bonaerense ocupa el 15° lugar (2-4, 33,3%), pero buscará seguir sorprendiendo en suelo santiagueño.

El duelo promete ser intenso, con dos equipos que necesitan sumar para afianzarse en la competencia y mantener el impulso en el arranque de la temporada.

