Aguirre no se entrenó en Boca por fiebre y esperan su evolución

El extremo de 22 años fue liberado del entrenamiento por un cuadro febril y no participará del doble turno de este jueves. Si se recupera, podría mantener su lugar como titular ante Barracas Central.

Hoy 14:44

El Boca Juniors de Claudio Úbeda sumó una nueva preocupación en la previa del partido frente a Barracas Central, aunque esta vez de menor gravedad. Tras la lesión muscular de Rodrigo Battaglia, el que faltó al entrenamiento de este jueves fue Brian Aguirre, quien presentó un cuadro febril y deberá esperar su evolución para saber si podrá estar en el ensayo de fútbol del viernes en La Bombonera.

El delantero, que viene de ser titular en los últimos nueve encuentros, se presentó esta mañana en el predio de Ezeiza, pero el cuerpo médico detectó alta temperatura y decidió liberarlo para que descanse en su domicilio. Tampoco participará del turno vespertino y su presencia el fin de semana dependerá de cómo amanezca este viernes.

En caso de no llegar en condiciones, Úbeda podría darle una nueva oportunidad a Exequiel Zeballos, quien dejó una buena impresión en la derrota ante Belgrano. El Changuito mostró un rendimiento más sólido y volvió a meterse en la pelea por un lugar en el once inicial.

Ante la ausencia de Aguirre, el DT decidió subir a Iker Zufiaurre, juvenil de 20 años que ya tuvo minutos en Primera a comienzos de 2024 bajo la conducción de Diego Martínez. Aunque no compite directamente por el puesto, su presencia confirma la intención del entrenador de mantener extremos naturales en su esquema ofensivo.

Además, el cuerpo técnico aguarda novedades sobre el reemplazante de Battaglia y el posible regreso de Edinson Cavani, quien podría volver a entrenarse a la par del grupo en las próximas horas y perfilarse como titular para el trascendental duelo ante el Guapo del próximo lunes.