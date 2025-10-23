Confirmado: Marc Márquez no volverá a correr en lo que resta del año

El campeón mundial se perderá las últimas carreras de la temporada tras su lesión en el hombro, sufrida en Indonesia. El español ya fue operado y se enfoca en llegar pleno a 2026.

Hoy 15:13

El campeón Marc Márquez no volverá a subirse a su moto en lo que queda de la temporada 2025 de MotoGP. El piloto del Ducati Lenovo Team, que ya se había consagrado campeón anticipadamente, sufrió una caída en el Gran Premio de Indonesia y debió pasar por el quirófano para tratar una lesión en el hombro.

El propio Márquez confirmó la noticia este jueves, asegurando que no participará ni en las últimas fechas del campeonato ni en el Gran Premio de Valencia, que cierra el calendario. Tampoco estará presente en el test postemporada de Cheste, donde el equipo suele preparar el nuevo prototipo de la moto para el año siguiente. “Creemos que lo más adecuado es respetar los plazos biológicos de la lesión, aunque eso signifique no competir ni probar la moto. Sabemos que nos espera un invierno duro, pero el gran objetivo, ser campeones, ya lo logramos”, señaló el español.

Desde el Hospital Internacional Ruber, donde fue tratado por los doctores Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger, confirmaron que la recuperación avanza favorablemente, pero el proceso aún requiere cuatro semanas de inmovilización antes de iniciar la rehabilitación. Por eso, su regreso a la actividad quedó totalmente descartado para este año.

El enfoque del equipo y del propio Márquez está puesto ahora en el Test de Pretemporada de Sepang (Malasia), programado para la primera semana de febrero de 2026, donde espera volver al 100% para defender su octava corona en MotoGP y décimo título mundial en total. Mientras tanto, Ducati aún no confirmó quién ocupará su lugar en las carreras restantes del año.