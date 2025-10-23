Sin público presente, Lanús visita a la U de Chile por la ida de las semifinales de la Sudamericana

El partido se jugará a puertas cerradas en el Estadio Nacional de Chile, con el Grana buscando mantener su racha positiva y la U intentando superar la suspensión que limita a sus hinchas.

Hoy 12:37

Universidad de Chile y Lanús protagonizarán este jueves desde las 19:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará a puertas cerradas por la sanción que la Conmebol impuso a la U tras los incidentes en el partido contra Independiente.

HCAÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Azul llega al duelo en cuarta posición de la liga chilena, aunque con la continuidad de Gustavo Álvarez en duda debido a su disputa con la dirigencia. El equipo apenas jugó un partido oficial en el último mes por la pausa provocada por el Mundial Sub-20, tras eliminar a Alianza Lima en un Estadio Nacional sin público.

Por su parte, Lanús viene de un gran momento: derrotó 2-0 a Godoy Cruz con goles de José Canale y Rodrigo Castillo, acumulando ocho partidos sin perder, incluyendo la serie ante Fluminense, que le permitió llegar a las semifinales por segunda edición consecutiva. El Grana se presenta como uno de los animadores del Torneo Clausura.

Probable formación de U de Chile:

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano; Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Probable formación de Lanús:

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.