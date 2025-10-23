En vivo: sin público presente, Lanús visita a la U de Chile por la ida de las semifinales de la Sudamericana

El partido se jugará a puertas cerradas en el Estadio Nacional de Chile, con el Grana buscando mantener su racha positiva y la U intentando superar la suspensión que limita a sus hinchas.
Universidad de Chile y Lanús protagonizarán este jueves desde las 19:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará a puertas cerradas por la sanción que la Conmebol impuso a la U tras los incidentes en el partido contra Independiente.
