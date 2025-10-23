Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 OCT 2025 | 36º
X
Somos Deporte

En vivo: sin público presente, Lanús visita a la U de Chile por la ida de las semifinales de la Sudamericana

El partido se jugará a puertas cerradas en el Estadio Nacional de Chile, con el Grana buscando mantener su racha positiva y la U intentando superar la suspensión que limita a sus hinchas.

Hoy 20:03

Universidad de Chile y Lanús protagonizarán este jueves desde las 19:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará a puertas cerradas por la sanción que la Conmebol impuso a la U tras los incidentes en el partido contra Independiente.

HCAÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Copa Sudamericana Club Atlético Lanús

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La cartelera de Cine Sunstar se renueva con tres estrenos imperdibles
  2. 2. Violento secuestro y tiroteo en la Ruta 9: un hombre salvó su vida de milagro
  3. 3. Militantes de La Banda y de Forres ratificaron su apoyo a Elías Suárez en multitudinarias reuniones
  4. 4. El tiempo para este jueves 23 de octubre en Santiago del Estero: mucho viento y 36ºC de máxima
  5. 5. Adrián Suar y Rocío Robles, juntos por primera vez: la foto que confirmaría el romance
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT