Dólar oficial y dólar blue: a cuánto cotizaron este jueves 23 de octubre

Hoy 18:42

En la anteúltima rueda antes de las elecciones, el dólar bajó 10 pesos en el segmento minorista y en el mayorista cedió a 1.479, el menor precio desde el lunes. En el Banco Nación, cayó de $ 1.515 a $ 1.505, mientras que en el mayorista, que operan bancos y empresas, mermó 12 pesos.

También retroceden fuerte los dólares financieros, con caída superiores al 3%, que llevan al MEP a $ 1.535 y el contado con liqui, a $ 1.558.

En una rueda en la que se operaron US$ 677 millones de contado, en el mercado especulan con que nuevamente hubo una fuerte intervención del Tesoro de los Estados Unidos vendiendo divisas. La caída marcada de los dólares financieros también estaría mostrando que la intervención llegó a ese segmento.

El miércoles trascendió que el Tesoro norteamericano intervino con un monto cercano a los US$ 450 millones, el mayor bloque de ventas que se vio hasta ahora, desde que Estados Unidos comenzó a operar a través de bancos internacionales en el mercado local hace dos semanas.

La agencia Bloomberg detalló que, para contener el dólar, el miércoles vendieron tanto el JP Morgan como el Citi en nombre del Tesoro de los Estados Unidos, comandado por Scott Bessent.

A diferencia de las ruedas anteriores, donde la intervención de Bessent fue pareja a lo largo del día, este jueves parece haber habido una fuerte venta al comienzo, como para dar una señal contundente, seguida de otras ventas en el resto de la jornada.

Los bonos en dólares de la deuda argentina, en tanto, cotizan con subas de hasta 1,70% en la Bolsa de Nueva York, después de haber caído 2% en promedio el miércoles. Por su parte, las acciones argentinas que operan en ese mercado avanzan más de 10%, especialmente los bancos. El Supervielle, que viene de atravesar fuertes caídas, rebota 11,7% y el BBVA 7,3%.

La suba de los activos argentinos se potenció minutos después de que se conociera la designación de Pablo Quirno, hasta hoy secretario de Finanzas, como nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Werthein. Quirno es un funcionario muy cercano al ministro Luis Caputo y su designación en el Palacio San Martín fue interpretada por el mercado como una confirmación de que Caputo seguirá en el Palacio de Hacienda tras las elecciones y que a la vez gana peso dentro del gobierno de Javier Milei.

Para PPI, el impulso de los bonos proviene, en parte, "de la mayor flexibilidad política que el oficialismo estaría mostrando en la antesala de los comicios, sumado al buen dato del índice de confianza del consumidor. En este contexto, el Gobierno cambió el tono y dio señales de disposición a negociar el Presupuesto 2026 en los términos de la oposición. El giro contrasta con la postura previa, cuando buscaba imponer su propio texto".

El ministro de Economía aseguró esta mañana que está "cómodo con el dólar a $ 1.500" y se mostró confiado en que Estados Unidos siga comprando pesos. Además, reiteró que las elecciones legislativas "son más importantes que las de 2027" y advirtió: "Para graduarnos de país serio necesitamos menos volatilidad política".

"El tipo de cambio, como bien dijo (el secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott) Bessent, lejos de ser bajo es un tipo de cambio ya más bien alto", reconoció el funcionario nacional en diálogo con LN+.