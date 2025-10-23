En vivo: Franco Colapinto vuelve a la acción con las prácticas del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Este fin de semana se corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con una definición al rojo vivo entre Piastri, Norris y Verstappen. El argentino retoma la actividad tras su polémica en Austin con Gasly.

Hoy 15:15

La Fórmula 1 no se detiene y este fin de semana pone rumbo a la Ciudad de México para una nueva parada del calendario 2025. Tras el escándalo del Gran Premio de Estados Unidos, donde Franco Colapinto desobedeció las órdenes de equipo en Alpine para superar a Pierre Gasly, la categoría más importante del automovilismo mundial promete un nuevo capítulo cargado de emociones y tensión.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LA PRÁCTICA EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

El Gran Premio de México se disputará en el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez, donde miles de fanáticos ya se preparan para vivir una verdadera fiesta. Sin embargo, el foco deportivo está en la pelea por el título, que se mantiene más viva que nunca entre Oscar Piastri (346 puntos), Lando Norris (332) y Max Verstappen (306). El australiano de McLaren llega como líder, pero con apenas 14 unidades de ventaja sobre su compañero de equipo, lo que anticipa una batalla estratégica entre ambos en las últimas fechas.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto, de 22 años, buscará redimirse tras su discutido accionar en Austin, donde finalizó 17°. Pese a que aún no sumó puntos en la temporada, el joven piloto de Alpine se ganó la atención del público por su carácter competitivo y su ambición en pista.

Horarios del GP de México (hora argentina):

Práctica Libre 1: viernes 24 de octubre – 15:30

viernes 24 de octubre – 15:30 Práctica Libre 2: viernes 24 de octubre – 19:00

viernes 24 de octubre – 19:00 Práctica Libre 3: sábado 25 de octubre – 14:30

sábado 25 de octubre – 14:30 Clasificación: sábado 25 de octubre – 18:00

sábado 25 de octubre – 18:00 Carrera: domingo 26 de octubre – 17:00

Con McLaren ya consagrado campeón de Constructores (678 puntos), la lucha se traslada al campeonato de pilotos, donde Mercedes (341), Ferrari (334) y Red Bull (331) pelean palmo a palmo por ser el segundo mejor equipo del año.

El GP de México promete velocidad, estrategia y un clima único en una de las fechas más apasionantes del calendario. Y para Colapinto, puede ser la oportunidad perfecta para dejar atrás la polémica y demostrar que su nombre llegó a la Fórmula 1 para quedarse.