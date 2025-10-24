Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 28º
X
Espacio de Marca

Andrés Parra y Cía

Una empresa líder en soluciones tecnológicas para los negocios del agro

La Feria Original John Deere 2025 revolucionó el agro santiagueño con innovación y tecnología

Organizada por Andrés Parra y Cía., concesionario oficial John Deere y PLA, la jornada reunió a productores, contratistas y técnicos en La Banda. Fue una experiencia única donde la maquinaria de última generación mostró el futuro del trabajo en el campo.

Hoy 09:00

El campo santiagueño vivió una verdadera revolución tecnológica con la realización de la Feria Original John Deere 2025, organizada por Andrés Parra y Cía., concesionario oficial John Deere y PLA. La actividad se desarrolló este miércoles 23 de octubre en Ruta 34, km 717 – La Banda, y marcó un antes y un después en la manera de producir con eficiencia, conectividad e innovación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Más que una exposición, la feria fue una inmersión en la tecnología aplicada al agro, donde productores, contratistas, técnicos y empresas pudieron ver, tocar y comprobar en acción el potencial de las máquinas más avanzadas del país. Durante toda la jornada, se realizaron demostraciones dinámicas a campo, en las que cada motor encendido reflejó el compromiso de John Deere con la productividad inteligente.

Te recomendamos: "Galería de imágenes: Feria Original John Deere 2025"

Entre las principales atracciones se destacan los tractores inteligentes con conectividad en tiempo real, las pulverizadoras PLA de precisión milimétrica y los equipos diseñados para optimizar cada tarea del productor. El público participó activamente, observando de cerca cómo la tecnología redefine la agricultura moderna.

En diálogo con Diario Panorama, el gerente de Andrés Parra y Cía., Eugenio Smith, subrayó la esencia de la jornada: “La innovación no es solo una palabra para nosotros; es una forma de trabajar, de pensar y de acompañar al productor. Queremos que todos vivan esta experiencia, vean la tecnología en acción y sientan el respaldo de una marca que evoluciona junto a ellos”.

La Feria Original John Deere 2025 se consolidó como una oportunidad única de aprendizaje, negocios y futuro, reafirmando el liderazgo de Andrés Parra y Cía. como referente en soluciones integrales para el agro.

TEMAS Argentina Santiago del Estero campo Agro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”
  2. 2. Lissa Vera se descompensó tras denunciar al ex de Lowrdez por violencia de género
  3. 3. Encontraron a Lourdes de Bandana en el departamento de su ex novio: él fue detenido y ella trasladada al hospital
  4. 4. Zamora celebró el fallo que ordena restituir las pensiones por discapacidad en todo el país
  5. 5. Amplio operativo policial por narcomenudeo en Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT