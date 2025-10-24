La Feria Original John Deere 2025 revolucionó el agro santiagueño con innovación y tecnología

Organizada por Andrés Parra y Cía., concesionario oficial John Deere y PLA, la jornada reunió a productores, contratistas y técnicos en La Banda. Fue una experiencia única donde la maquinaria de última generación mostró el futuro del trabajo en el campo.

El campo santiagueño vivió una verdadera revolución tecnológica con la realización de la Feria Original John Deere 2025, organizada por Andrés Parra y Cía., concesionario oficial John Deere y PLA. La actividad se desarrolló este miércoles 23 de octubre en Ruta 34, km 717 – La Banda, y marcó un antes y un después en la manera de producir con eficiencia, conectividad e innovación.

Más que una exposición, la feria fue una inmersión en la tecnología aplicada al agro, donde productores, contratistas, técnicos y empresas pudieron ver, tocar y comprobar en acción el potencial de las máquinas más avanzadas del país. Durante toda la jornada, se realizaron demostraciones dinámicas a campo, en las que cada motor encendido reflejó el compromiso de John Deere con la productividad inteligente.

Entre las principales atracciones se destacan los tractores inteligentes con conectividad en tiempo real, las pulverizadoras PLA de precisión milimétrica y los equipos diseñados para optimizar cada tarea del productor. El público participó activamente, observando de cerca cómo la tecnología redefine la agricultura moderna.

En diálogo con Diario Panorama, el gerente de Andrés Parra y Cía., Eugenio Smith, subrayó la esencia de la jornada: “La innovación no es solo una palabra para nosotros; es una forma de trabajar, de pensar y de acompañar al productor. Queremos que todos vivan esta experiencia, vean la tecnología en acción y sientan el respaldo de una marca que evoluciona junto a ellos”.

La Feria Original John Deere 2025 se consolidó como una oportunidad única de aprendizaje, negocios y futuro, reafirmando el liderazgo de Andrés Parra y Cía. como referente en soluciones integrales para el agro.