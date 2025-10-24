Córdoba: intentó irse sin pagar de una estación de servicio y fue detenido

El hecho ocurrió en una estación Puma de barrio Los Plátanos. Personal policial intervino luego de que el conductor cargara combustible y tratara de escapar sin abonar.

Hoy 08:34

Un automovilista fue detenido este viernes por la madrugada en una estación de servicio Puma de barrio Los Plátanos, de la ciudad de Córdoba, al intentar escapar sin abonar el combustible que había cargado, informó la Policía.

Todo sucedió a las 4 en la Puma situada en Maestro Vidal y Peredo cuando el conductor realizó una transferencia que no se acreditó, luego intentó pagar con una tarjeta sin saldo y, finalmente, trató de darse a la fuga.

El playero logró retenerlo hasta la llegada del personal policial. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una billetera, un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con cuatro cartuchos y un Volkswagen Gol Trend.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.