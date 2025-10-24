Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 28º
X
Regionales

Córdoba: intentó irse sin pagar de una estación de servicio y fue detenido

El hecho ocurrió en una estación Puma de barrio Los Plátanos. Personal policial intervino luego de que el conductor cargara combustible y tratara de escapar sin abonar.

Hoy 08:34

Un automovilista fue detenido este viernes por la madrugada en una estación de servicio Puma de barrio Los Plátanos, de la ciudad de Córdoba, al intentar escapar sin abonar el combustible que había cargado, informó la Policía.

Todo sucedió a las 4 en la Puma situada en Maestro Vidal y Peredo cuando el conductor realizó una transferencia que no se acreditó, luego intentó pagar con una tarjeta sin saldo y, finalmente, trató de darse a la fuga.

El playero logró retenerlo hasta la llegada del personal policial. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una billetera, un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con cuatro cartuchos y un Volkswagen Gol Trend.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.

TEMAS Cordoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”
  2. 2. Lissa Vera se descompensó tras denunciar al ex de Lowrdez por violencia de género
  3. 3. Encontraron a Lourdes de Bandana en el departamento de su ex novio: él fue detenido y ella trasladada al hospital
  4. 4. Zamora celebró el fallo que ordena restituir las pensiones por discapacidad en todo el país
  5. 5. Amplio operativo policial por narcomenudeo en Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT