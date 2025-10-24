Ingresar
24 OCT 2025
Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo

La conductora anunció la noticia a través de sus historias de Instagram, mostrando la notificación oficial de la Justicia Electoral con un toque de humor.

Hoy 09:36

A pocos días de las elecciones legislativas, Wanda Nara le reveló a sus seguidores que fue designada presidenta de mesa para las elecciones del próximo domingo.

La conductora compartió la noticia a través de sus historias de Instagram con una mezcla de sorpresa y humor, mostrando la notificación oficial que recibió de la Justicia Electoral.

“Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones", se puede leer en la storie que compartió la conductora de MasterChef Celebrity. La empresaria acompañó la foto con un curioso mensaje que anticipó lo que hará el fin de semana: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió junto a emojis que hacían referencia a urnas de votación, sorpresa y responsabilidad.

Aunque en su publicación no brindó más detalles, Wanda dejó en claro que planea cumplir con la citación electoral.

