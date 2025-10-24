¿Se viene el alivio? Alerta amarilla y naranja para Santiago del Estero por tormentas

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional para varios departamentos de la provincia. Se anticipan lluvias intensas, fuertes vientos y probabilidad de granizo durante la tarde y la noche de este viernes.

Hoy 12:37

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes alertas amarilla y naranja por tormentas para gran parte del territorio santiagueño. El fenómeno afectará principalmente a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el informe del SMN, el área será impactada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

En zonas con alerta amarilla, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros, mientras que bajo nivel naranja, las lluvias podrían alcanzar entre 70 y 100 milímetros, e incluso superarse en forma puntual.

Alerta SMN

Durante la jornada, el viento soplará del sector norte con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y ráfagas de hasta 50 km/h. La temperatura máxima rondará los 39°C, mientras que hacia la noche descenderá a 27°C.

El pronóstico extendido indica que las precipitaciones se extenderán hasta la madrugada del sábado. Por la mañana se registrarán algunos chaparrones, acompañados de vientos del sur con ráfagas de hasta 59 km/h, aunque se espera que mejore hacia la tarde.

La máxima descenderá al menos 10 °C, rondando los 25 °C, lo que traerá un alivio esperado por los santiagueños tras las jornadas de intenso calor.

Pronóstico extendido SMN

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, mantenerse alejados de árboles y postes de energía, y retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.