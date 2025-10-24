Allanaron la casa de Catalina Gorostidi por promocionar casinos ilegales: quedó imputada y podría ir a prisión

La exparticipante de Gran Hermano fue acusada de infringir el artículo 301 bis del Código Penal por publicitar sitios de apuestas no autorizados.

Hoy 13:14

La Justicia avanza en la investigación contra Catalina Gorostidi, exintegrante de Gran Hermano, quien fue allanada esta madrugada en el marco de una causa por promocionar casinos ilegales en redes sociales. La médica quedó formalmente imputada y podría enfrentar una pena de entre tres y seis años de prisión, además de la suspensión o pérdida de su cuenta oficial de Instagram, utilizada para realizar canjes y acciones publicitarias.

Según fuentes judiciales, Gorostidi ya había sido indagada y notificada en mayo, pero continuó difundiendo al menos seis sitios de apuestas no autorizados. En el procedimiento, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y cuadernos con anotaciones relacionadas con casinos, apuestas y movimientos de dinero.

De acuerdo con la causa, la médica habría utilizado su influencia en redes sociales para captar apostadores y dirigirlos hacia plataformas virtuales ilegales, llegando incluso a incentivar a menores de edad a registrarse. Por estos hechos, la Justicia la imputó por violación del artículo 301 bis del Código Penal Argentino, que sanciona la organización o promoción de juegos de azar sin autorización estatal.

Hasta el momento, Gorostidi no realizó declaraciones públicas, pero su situación se complica, ya que se suma a la lista de celebridades que enfrentan causas similares por su participación en campañas de promoción de casinos virtuales ilegales.