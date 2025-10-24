Pedro Acosta pone a KTM delante en el Gran Premio de Malasia de MotoGP

El español se destacó el viernes delante de Johann Zarco y Jack Miller en una práctica llena de sorpresas.

Hoy 14:48

En el trazado de Sepang se desarrolló la primera jornada de actividad del Gran Premio de Malasia de MotoGP, donde el español Pedro Acosta (KTM) logró destacarse en el cierre. Consiguió un tiempo de 1m57s559 para ser el mejor del día, con solo 19 milésimas de diferencia con el francés Johann Zarco (Honda) y con Jack Miller (Yamaha) tercero. Habrá que ir muy atrás para encontrar nombres ganadores, como el de Bagnaia, Bezzecchi o Aldeguer.

En cuarto lugar se ubicó Joan Mir (Honda), justo delante de Fabio Quartararo (Yamaha) en una sólida actuación, sellando el ingreso de dos motos de la marca de los diapasones entre los cinco mejores del día.

Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) fue la primera moto italiana del día, delante de Franco Morbidelli, su compañero de escuadra. Un poco más atrás se ubicaron Pol Espargaró (KTM), Alex Márquez (Ducati Gresini) a pesar de dos caídas en el día. Cerró la tabla de los diez mejores tiempos Alex Rins con otra Yamaha, siendo ésta la decena que pasa directamente a la Q2 del sábado.

¿El resto? Hay que ir a la Q1 a encontrar a Francesco Bagnaia (Ducati), Fermín Aldeguer (Ducati Gresini) y Marco Bezzecchi (Aprilia), buscando clasificar a la instancia final. Solo dos de ellos podrán hacerlo.