SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 38º
Boca Juniors selló una alianza estratégica en La Bombonera con una reconocida marca internacional

El acuerdo deberá ser refrendado en la próxima Asamblea de Representantes el próximo 29 de octubre.

Hoy 10:45

Boca Juniors anunció una alianza estratégica con Hard Rock Café, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial en gastronomía y entretenimiento. El acuerdo convertirá al estadio La Bombonera en el primer estadio de fútbol del mundo en albergar un restaurante de la firma.

El convenio, que deberá ser refrendado en la Asamblea de Representantes el próximo 29 de octubre, incluye un desembolso inicial de 2 millones de dólares por parte de Hard Rock Café. Esta inversión estará destinada a infraestructura, ambientación, mobiliario y equipamiento, mientras que el club se hará cargo de las obras estructurales necesarias para su instalación.

Se trata de la inversión más grande realizada por un concesionario gastronómico en la historia del club. Según estimaciones, el proyecto generará unos 350 millones de pesos anuales en ingresos, con una facturación prevista de 100 mil dólares por año.

Desde la compañía, anticipan que el nuevo restaurante ubicado en el corazón del barrio de La Boca podría posicionarse entre los tres locales de mayor volumen de visitas y facturación de Hard Rock a nivel global, junto a los icónicos establecimientos de Londres y Nueva York.

Además del restaurante, Hard Rock venderá merchandising oficial de Boca Juniors, por el cual el club recibirá un 7% de regalías sobre las ventas. A nivel mundial, la marca comercializa más de 4 millones de remeras al año, por lo que el potencial económico del acuerdo es considerable.

Los socios y socias de Boca también se verán beneficiados con descuentos y beneficios exclusivos en el nuevo establecimiento, que buscará convertirse en un punto turístico y cultural dentro del estadio.

Con 173 cafés, 34 hoteles y 10 casinos en 70 países, Hard Rock Café suma con este acuerdo su primer local dentro de un estadio de fútbol, reforzando su presencia global y marcando un hito tanto para la empresa como para Boca Juniors, que continúa expandiendo su marca más allá del fútbol.

