Fuerte tormenta con granizo azota al interior de Santiago del Estero: destrozos en Los Juríes y granizo en localidades cercanas

Mientras rige una alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas fuertes, la localidad de Los Juríes fue una de las primeras afectadas. Fuertes ráfagas de viento arrancaron el techo de una cancha de básquet y hubo caída de granizo en parajes cercanos.

Hoy 19:10

El temporal anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional comenzó a sentirse con fuerza este viernes por la tarde en el sur de la provincia de Santiago del Estero, especialmente en la localidad de Los Juríes, donde fuertes vientos y lluvia intensa provocaron destrozos.

Según informaron vecinos de la zona, las ráfagas de viento fueron tan potentes que volaron por completo el techo de la cancha de básquet, generando daños materiales en el predio y en sectores cercanos.

En tanto, en parajes y zonas rurales cercanas a Los Juríes se registró caída de granizo, acompañada por una intensa actividad eléctrica.

La tormenta también comenzó a avanzar hacia la ciudad de Frías, donde ya se registra lluvia y actividad eléctrica, con truenos y relámpagos de gran intensidad.

El fenómeno forma parte de la alerta naranja vigente para Santiago del Estero, que advierte sobre tormentas fuertes o localmente severas, con posibilidad de abundante caída de agua, granizo y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.