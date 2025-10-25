El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 25 de octubre: anticipan cielo cubierto y una máxima de 25º

Las lluvias que cayeron en las últimas horas aplacaron el intenso calor. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 06:08

Y octubre va llegando su fin. Sí, el décimo mes del año cursa sus últimos días y en Santiago del Estero venía haciéndolo con jornadas agobiantes y de mucho calor.

Sin embargo, las condiciones cambiaron el viernes cuando el cambio llegó a gran parte del territorio santiagueño, con fuertes precipitaciones en algunos lugares del interior. Las tormentas incluyeron caída de granizo en localidades como Los Juríes, donde los fuertes vientos provocaron numerosos daños y destrozos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que la máxima de este sábado 25 de octubre de 2025 trepe hasta los 25 grados y que el cielo se presente parcialmente cubierta. Los vientos, precisa el organismo, soplarán del sector sur, lo que hará que la jornada sea mucho más llevadera.

Por su parte, para el domingo, día distinto por las elecciones que se realizarán en Santiago del Estero y en todo el país, se espera que la temperatura oscile entre los 14 grados de mínima y 28 de máxima. Para esta jornada está descartada la probabilidad de chaparrones y tormentas.