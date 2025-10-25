Ataques de Rusia en Ucrania causan al menos tres muertos y 17 heridos

Nuevos ataques rusos generaron al menos tres decesos y 17 heridos en Ucrania. La capital, Kiev, fue una de las más afectadas. Se reportaron incendios y daños en varios edificios.

Hoy 08:11

Rusia atacó Ucrania con misiles y drones durante la noche y mató al menos a tres personas e hirió a otras 17, reportaron funcionarios locales el sábado.

En la capital, Kiev, una persona perdió la vida y 10 más resultaron heridas en un ataque con misiles balísticos en las primeras horas del sábado, afirmó Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad. Tres de los heridos fueron hospitalizados, según el Servicio Estatal de Emergencias.

La ofensiva provocó un incendio en un edificio no residencial, mientras que los escombros de los misiles interceptados cayeron en una zona abierta en otro lugar y causaron daños en las ventanas de inmuebles próximos, explicó el servicio de emergencias en Telegram.

"Explosiones en la capital. La ciudad está bajo un ataque balístico", escribió el alcalde, Vitali Klitschko, en Telegram durante la operación.

En la región de Dnipropetrovsk, dos personas fallecieron y otras siete sufrieron heridas, comentó el gobernador interino, Vladyslav Haivanenko. Los ataques dañaron edificios de apartamentos, casas privadas, un edificio anexo, una tienda y al menos un vehículo, agregó.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia disparó nueve misiles y 62 aviones no tripulados y sus defensas antiaéreas interceptaron cuatro proyectiles y 50 drones.

En Rusia, el Ministerio de Defensa afirmó que sus defensas aéreas derribaron 121 drones ucranianos sobre el país durante la noche.

Los ataques se produjeron después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, instó el viernes a Estados Unidos a ampliar las sanciones al petróleo ruso de dos empresas a todo el sector, y pidió misiles de largo alcance para contraatacar a Moscú.

Zelenski viajó a Londres para una cumbre con dos docenas de líderes europeos que han prometido ayuda militar para proteger a su país de futuras agresiones rusas si un alto el fuego pone fin a la guerra que dura ya más de tres años.

La reunión, organizada por el primer ministro británico Keir Starmer, tenía como objetivo aumentar la presión sobre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y dar impulso a las medidas adoptadas en los últimos días, que incluyeron nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a los cruciales beneficios que obtiene el Kremlin con la exportación de petróleo y gas.

Además, se abordaron formas de ayudar a proteger la red eléctrica de Ucrania de los ataques casi diarios de drones y misiles de Moscú a medida que se acerca el invierno, mejorar las defensas antiaéreas del país y el envío a Kiev misiles de mayor alcance que permitan operaciones en suelo ruso. Zelenski ha instado a Washington a suministrarle misiles Tomahawk, una idea con la que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha coqueteado.