Un diluvio causa problemas en Buenos Aires: cayeron 100 milímetros en dos horas y se inundó la General Paz

Las fuertes precipitaciones de este sábado sobre el AMBA comenzaron minutos antes de las 5 de la mañana.

Hoy 08:48

Poco antes de las 5 de la mañana de este sábado se desató un diluvio sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Cayeron 100 milímetros de agua en dos horas y esto provocó el anegamiento de parte de la Avenida General Paz, entre otros inconvenientes.

Según el Observatorio Central de Buenos Aires, hasta las 7 había una precipitación acumulada de 102 milímetros y la visibilidad estaba reducida a sólo siete kilómetros como consecuencia de las fuertes lluvias.

Debido al anegamiento en la General Paz se podían ver dramáticas escenas de gente caminando con el agua hasta la cintura y algunos autos varados sobre el asfalto y semitapados por el agua.

Por este motivo el Servicio Meteorológico emitió a las 7:29, y con una duración de dos horas, un sistema de alerta temprana por lluvias intensas sobre la Ciudad de Buenos Aires, el interior del Río de la Plata y los siguientes partidos del conurbano: Almirante Brown - Avellaneda - Berazategui - Berisso - Brandsen - Campana - Cañuelas - Ensenada - Escobar - Esteban Echeverría - Exaltación de la Cruz - Ezeiza - Florencio Varela - Gral. Belgrano - Gral. Las Heras - Gral. Paz - Gral. Rodríguez - Gral. San Martín - Hurlingham - Ituzaingó - José C. Paz - La Matanza - La Plata - Lanús - Lomas de Zamora - Luján - Magdalena - Malvinas Argentina - Marcos Paz - Mercedes - Merlo - Moreno - Morón - Navarro - Pilar - Pte. Perón - Quilmes - S. A. de Giles - San Fernando - San Isidro - San Miguel - San Vicente - Tigre - Tres de Febrero - Vicente López y Zarate.

Este malas condiciones climatológicas se replican en varias zonas de la Argentina, y por este motivo el SMN renovó sus alertas por viento fuerte. Se trata de un alerta amarillo que sigue para sectores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan La Rioja, Catamarca, Chubut y Santa Cruz.

Alerta amarillo por viento fuerte

De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

Evitá actividades al aire libre; asegurá los elementos que puedan volarse; mantenete informado por autoridades; tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.