Limpieza en Boca: los jugadores que terminan contrato en diciembre y se irán del club

Todos los futbolistas cuyos vínculos están próximos a vencerse probablemente digan adiós en condición de libre una vez que llegue esa fecha límite.

A poco más de dos meses para el cierre del 2025, el plantel de Boca Juniors comienza a experimentar una importante renovación. Con varios contratos que vencen en diciembre, el club ya sabe que al menos cinco futbolistas dejarán la institución, algunos por finalización de vínculo y otros tras rescindir o culminar préstamos.

Hasta el momento, las primeras salidas confirmadas fueron las de Sergio Romero y Ignacio Miramón. El arquero rescindió su contrato y continuará su carrera en Argentinos Juniors, mientras que el mediocampista regresará al Lille de Francia, dueño de su pase. Pero no serán los únicos: Javier García, Frank Fabra y Cristian Lema también finalizarán su ciclo en el club.

Los casos uno por uno

Javier García: A los 38 años, el arquero atraviesa el tramo final de su carrera. Su futuro aún no está definido, aunque los rumores indican que podría retirarse del fútbol profesional e integrarse al cuerpo técnico como entrenador de arqueros. En el último tiempo perdió protagonismo, relegado al tercer lugar en la consideración —fue suplente ante Rosario Central por la lesión de Marchesín— y sin minutos oficiales en el año.

Frank Fabra: El colombiano cumple casi una década en Boca, pero su ciclo parece llegar a su fin. Disputó apenas cuatro partidos en 2025, siendo suplente de Lautaro Blanco, y aunque tuvo oportunidades bajo la dirección de Miguel Ángel Russo, hoy es un habitual relevo sin participación. Tanto el jugador como la dirigencia coinciden en que su etapa está cumplida, en medio de un desgaste que incluye el descontento de la hinchada, que lo ha silbado en sus últimas apariciones.

Cristian Lema: Su salida ya estaba resuelta hace tiempo. Tras diferencias con la dirigencia, el defensor fue apartado del plantel profesional y se entrena en soledad, a contraturno de sus compañeros. Sin acuerdo para rescindir y con el mercado cerrado, optó por permanecer hasta diciembre, cuando su contrato vencerá definitivamente.

Fin de ciclo y renovación en el horizonte

Las salidas de Romero, Miramón, García, Fabra y Lema marcan el comienzo de una etapa de recambio en Boca, que buscará rearmar su plantel de cara a la temporada 2026.

Si bien podrían sumarse más bajas según eventuales ventas o préstamos, la dirigencia ya planifica una reestructuración profunda, con foco en la llegada de refuerzos jóvenes y la consolidación de jugadores surgidos de las inferiores.

De esta manera, el equipo xeneize empieza a cerrar un año irregular con varias despedidas y la mirada puesta en renovar su plantel para recuperar protagonismo en el próximo ciclo.