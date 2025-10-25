Día y horario confirmados para el choque entre Central Córdoba y Racing

La Liga Profesional dio a conocer la programación de la fecha 14 del Torneo Clausura.
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA programó la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Por recomendación de la Confederación (CONMEBOL) y de las federaciones sudamericanas (en este caso, AFA), los partidos por las competencias locales de aquellos conjuntos que estén involucrados en las etapas finales de los torneos continentales, deberán programarse con la mayor cantidad de descanso posible para resguardar el estado físico de los futbolistas.
Por este motivo, los partidos de Banfield vs Lanús como Central Córdoba vs Racing se disputarán el lunes 3 de noviembre.
Fecha 14
Viernes 31 de octubre
19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)
21.15 Newell’s – Unión (Zona A)
21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)
Sábado 1° de noviembre
14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)
17.00 Vélez – Talleres (Zona B)
20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)
Domingo 2 de noviembre
16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)
18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)
20.30 River – Gimnasia (Zona B)
Lunes 3 de noviembre
16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)
16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)
19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)
21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
21.15 Banfield – Lanús (interzonal)