Un joven santiagueño representará a Argentina en la Cumbre Mundial de Alcaldes

El joven activista ambiental Ezequiel Cisterna volverá a representar a la Argentina y a la provincia de Santiago del Estero en la Cumbre Mundial de Alcaldes 2025, que se realizará del 3 al 5 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil. Será su segunda participación consecutiva en este encuentro internacional que reúne a líderes del mundo comprometidos con la acción climática.

Cisterna es cofundador del Movimiento Ambiental Juvenil Fridays For Future en Argentina y miembro del C40 Youth Hub, una red global de jóvenes que promueven políticas sustentables. En esta nueva edición, llevará la voz de las juventudes argentinas ante autoridades, empresarios, filántropos, académicos y representantes de la sociedad civil que se reunirán para compartir soluciones innovadoras frente a la crisis climática.

El evento también marcará el inicio del Foro de Líderes Locales de la COP30 (LLF), organizado por la Presidencia brasileña de la COP30 junto a Bloomberg Philanthropies, la Ciudad de Río de Janeiro, la Ciudad de Londres y el Gobierno Federal de Brasil. Este foro busca fortalecer el liderazgo local en las negociaciones globales sobre cambio climático, en el marco de la COP30 que se desarrollará en Belém a partir del 10 de noviembre de 2025.

Durante la cumbre se entregarán los Premios a Líderes Locales, que distinguen a gobiernos municipales y regionales por sus políticas climáticas destacadas. Entre ellos, se reconocerá a un líder brasileño y a otro a nivel mundial por sus aportes en áreas clave vinculadas a la COP30.

Por segunda vez, Ezequiel Cisterna representará el compromiso federal y juvenil de la Argentina en la lucha contra el cambio climático. Su participación reafirma la importancia del protagonismo joven en los espacios donde se define el futuro de las ciudades y la transición hacia modelos sostenibles e inclusivos.

Desde su rol como activista, impulsa proyectos de educación ambiental, liderazgo juvenil y articulación entre gobiernos locales y comunidades para construir ciudades más equitativas, saludables y con cero emisiones. Su trabajo territorial en Santiago del Estero fue reconocido por el grupo internacional C40 Cities, que destacó su defensa activa por el clima y su aporte al desarrollo sostenible.