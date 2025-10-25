Interceptaron una camioneta con pedido de secuestro con más de 500 kilos de hojas de coca en Pozo Hondo

El procedimiento, realizado por efectivos del Puesto de Control Vial junto a la Comisaría Comunitaria N°26, culminó con el secuestro de 549 kilos de hojas de coca y la detención de dos hombres oriundos de Salta.

Hoy 13:49

Un importante operativo policial permitió el secuestro de más de 500 kilos de hojas de coca y la detención de dos personas luego de una persecución vehicular en la ciudad de Pozo Hondo. La intervención fue encabezada por el Puesto de Control Vial, en conjunto con efectivos de la Comisaría Comunitaria N°26 (D.S.C. N°10).

El procedimiento se desarrolló en horas de la tarde de ayer, cuando personal del Puesto de Control de la Dirección General de Seguridad Vial detectó que una camioneta Renault Kangoo gris había evadido un control vehicular sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 797.

Ante la alerta, los uniformados desplegaron un operativo cerrojo en caminos vecinales de la zona. Minutos más tarde, el vehículo perdió el control y quedó varado en la banquina, lo que permitió a la policía interceptarlo y frustrar la huida de sus ocupantes.

Durante la intervención, los efectivos observaron 25 bultos en el interior del rodado que, por su apariencia, contenían hojas de coca. De inmediato se dio intervención a la Dirección de Drogas Peligrosas, cuyo personal confirmó mediante las pruebas de campo que se trataba de 549 kilogramos de hojas de coca cuidadosamente embaladas y listas para su transporte.

Los ocupantes fueron identificados como Mamani (31) y Julián (30), ambos con domicilio en la ciudad de Orán, provincia de Salta.

Posteriormente, las consultas realizadas determinaron que la camioneta poseía pedido de secuestro vigente desde 2019, emitido por el Juzgado Federal de Mar del Plata, lo que incrementó la gravedad del hecho y reforzó la efectividad del accionar policial.