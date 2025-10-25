Santiago del Estero elige gobernador, legisladores y autoridades municipales este domingo

Los santiagueños están convocados a votar este domingo 26 de octubre para definir la fórmula de gobernador y vicegobernador, diputados provinciales y nacionales, así como autoridades municipales.

Hoy 22:30

Los santiagueños acudirán este domingo 26 de octubre a las urnas para elegir a sus autoridades provinciales, nacionales y municipales, en una jornada que definirá la conducción de los próximos cuatro años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la elección, los ciudadanos decidirán quién ocupará la gobernación y vicegobernación de la provincia, además de renovar bancas de senadores y de diputados nacionales correspondientes a Santiago del Estero.

En el plano provincial, también se votará a los 40 diputados provinciales, lo que permitirá reconfigurar el cuerpo legislativo y definir la composición del Poder Legislativo para el período 2025-2029.

A nivel municipal, se renovarán 137 comisionados municipales, y en localidades como Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán se votarán los cargos de intendente y concejales.

La Cámara Nacional Electoral autorizó la unificación de los comicios tras un pedido de la provincia, con el objetivo de facilitar la participación y simplificar los procedimientos de votación.

En cuanto a la modalidad de votación, se implementarán dos sistemas simultáneos: la Boleta Única de Papel (BUP) para los cargos nacionales y la boleta común para los cargos provinciales y municipales, siguiendo los instructivos oficiales disponibles en redes sociales y sitios digitales.

Se espera que la jornada transcurra con normalidad y participación masiva, y que los primeros resultados oficiales se conozcan durante la noche del domingo, a medida que se complete el conteo provisorio en toda la provincia.