Se abrieron las mesas de votación y el país ya elige a sus representantes

A las 8 de la mañana comenzaron los comicios en toda la Argentina, que elige este domingo a sus legisladores. Santiago del Estero elige gobernador, vice, diputados provinciales, entre otros representantes.

Hoy 08:46

Las elecciones legislativas 2025 definen cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación. Desde las 8 y hasta las 18, los ciudadanos podrán emitir sus votos. Por primera vez, se utilizará el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.

Para el oficialismo, el objetivo será cautivar al tercio de votantes, que aglutina a los indecisos, con la esperanza de sumar la mayor cantidad de bancas a favor en la Cámara de Diputados y en el Senado. Se estipula que La Libertad Avanza pintaría de violeta varios asientos, pero no los suficientes como para no depender de los aliados y necesitar acuerdos.

En el caso de Fuerza Patria, estos comicios también resultarían cruciales. Los resultados no solo les arrojaría un panorama de la situación en la que se encuentran el peronismo a nivel político, sino que podría ser la base que utilizarían para reconstruirse de cara a las futuras elecciones presidenciales 2027.

De la misma forma, la sorpresa podría estar en el rendimiento de Provincias Unidas, el partido conformado por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Chubut, con el apoyo de sectores anti libertarios y anti kirchneristas. Será la primera elección en la que competirán, tras plantear que su intención es crecer a nivel político y tener al próximo presidente en sus filas.

Desde las 8 abrieron sus puertas todos los centros de votación habilitados en el país.

El padrón nacional proyecta 36.477.204 votantes habilitados para las elecciones legislativas de 2025. La CNE distribuyó los siguientes datos por jurisdicción:

CABA: 2.520.249

Buenos Aires: 13.353.974

Catamarca: 347.282

Córdoba: 3.084.000

Corrientes: 950.576

Chaco: 1.015.693

Chubut: 453.021

Entre Ríos: 1.053.652

Formosa: 491.565

Jujuy: 602.380

La Pampa: 304.693

La Rioja: 309.186

Mendoza: 1.525.824

Misiones: 994.317

Neuquén: 609.951

Río Negro: 617.054

Salta: 1.111.029

San Juan: 606.278

San Luis: 399.321

Santa Cruz: 288.732

Santa Fe: 2.815.453

Sgo. del Estero: 813.327

Tucumán: 1.341.563

Tierra del Fuego: 162.527

Exterior: 490.726

Los santiagueños elegirán a sus autoridades provinciales, nacionales y municipales, en una jornada que definirá la conducción de los próximos cuatro años.

Durante la elección, los ciudadanos decidirán quién ocupará la gobernación y vicegobernación de la provincia, además de renovar bancas de senadores y de diputados nacionales correspondientes a Santiago del Estero.

En el plano provincial, también se votará a los 40 diputados provinciales, lo que permitirá reconfigurar el cuerpo legislativo y definir la composición del Poder Legislativo para el período 2025-2029.

A nivel municipal, se renovarán 137 comisionados municipales, y en localidades como Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán se votarán los cargos de intendente y concejales.

La Cámara Nacional Electoral autorizó la unificación de los comicios tras un pedido de la provincia, con el objetivo de facilitar la participación y simplificar los procedimientos de votación.