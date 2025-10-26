Edinson Cavani, otra vez fuera de la lista de concentrados en Boca

El uruguayo continúa con una distensión y se perderá el partido contra Barracas Central.

El uruguayo Edinson Cavani no estará disponible para el partido postergado entre Boca y Barracas Central, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El delantero sigue sin recuperarse de una distensión en el psoas derecho, dolencia que lo marginó de los últimos cuatro encuentros del “Xeneize”.

La lesión vuelve a complicar el presente del atacante, que atraviesa un año difícil marcado por los problemas musculares. Estas molestias le impidieron sostener una continuidad de partidos y lo alejaron del nivel que había mostrado en el inicio de la temporada.

Un año con lesiones y poca continuidad

Desde su llegada al fútbol argentino, Cavani ha tenido distintos inconvenientes físicos que lo dejaron varias veces fuera de las canchas. En los primeros meses de este año, el uruguayo anotó su único gol del Torneo Clausura en la victoria ante Banfield, pero poco después volvió a sufrir una molestia que lo obligó a parar.

En lo que va del 2025, el delantero se perdió al menos un encuentro de cada competencia que disputó Boca. El duelo del lunes ante Barracas Central será su decimoctava ausencia en 39 partidos, lo que representa un 46% de inactividad en la temporada.

Un Boca con bajas y un rival en alza

El conjunto de Claudio Úbeda, quien reemplaza al fallecido Miguel Ángel Russo, afrontará un partido clave frente a Barracas Central, que se ubica séptimo en la Zona A con 18 puntos y busca seguir soñando con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual.

De cara al encuentro, Úbeda realizaría dos modificaciones: el ingreso del chileno Williams Alarcón por Brian Aguirre y del juvenil Milton Delgado por Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro.

Así, Boca formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Alarcón, Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

El duelo ante el “Guapo” será una nueva oportunidad para el equipo azul y oro de reponerse sin su figura uruguaya, que continúa luchando contra las lesiones y busca volver a ser determinante en el tramo final de la temporada.