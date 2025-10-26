En medio de la incertidumbre, Boca informó la lesión de Cavani: ¿llega al Superclásico?

El delantero uruguayo volvió a quedar fuera de la lista de concentrados para el partido de este lunes ante Barracas Central.

Hoy 13:15

pocos días del partido de Boca frente a Barracas Central, el club confirmó que Edinson Cavani no fue citado por Claudio Úbeda debido a una inflamación de la bursa del psoas derecho, lo que retrasa su regreso a los entrenamientos con el grupo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El delantero uruguayo había estado ausente en los últimos cuatro encuentros y su situación generó incertidumbre. La molestia actual se ubica en la misma zona donde sufrió una distensión semanas atrás, que lo había marginado temporalmente de las canchas. Aunque su recuperación avanzaba dentro de lo esperado, este contratiempo físico lo hizo retroceder justo cuando se esperaba su regreso al once titular.

Cavani, que tiene el deseo de continuar en Boca durante 2026, se perderá un partido clave para las aspiraciones del equipo de Úbeda, que busca escalar en la tabla anual y regresar a la Copa Libertadores tras dos años. Su vuelta sigue siendo una incógnita, ya que el problema es evaluado de manera día a día.

Un 2025 marcado por las lesiones

El Matador tuvo un año complicado en cuanto a continuidad. Su único gol en el Clausura 2025 fue en la victoria por 2-0 ante Banfield, pero luego no fue convocado en los partidos ante Central Córdoba ni frente a Defensa y Justicia. Volvió al banco en la goleada 5-0 contra Newell's, aunque no ingresó.

La lesión que lo marginó del encuentro ante Barracas Central originalmente iba a permitir su regreso frente a Belgrano, pero se resintió del psoas y volvió a quedar fuera. Con esto, Cavani sumará su 18° ausencia en 39 partidos, es decir, el 46% de los encuentros de Boca en 2025.

Por diferentes problemas físicos, el delantero se perdió al menos un partido de cada torneo disputado: la Copa Argentina (ante Argentino de Monte Maíz), la Copa Libertadores (ida de la Fase 2 ante Alianza Lima), siete encuentros del Torneo Apertura, seis del Clausura y los dos primeros partidos del Mundial de Clubes frente a Benfica y Bayern Múnich.

El uruguayo, pieza clave del equipo, continúa siendo duda para los próximos compromisos, lo que mantiene en vilo a la dirigencia y al cuerpo técnico respecto a su participación en lo que resta del año.