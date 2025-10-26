Máximo Kirchner: “A nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro”

El diputado del Frente de Todos habló luego de sufragar y se refirió a los comentarios del presidente, Donald Trump, sobre la situación política argentina.

Hoy 10:29

Luego de emitir su voto en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional Máximo Kirchner se refirió a los recientes comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre la situación política argentina y fue contundente.

“A nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro”.

El dirigente del Frente de Todos apuntó contra lo que consideró una “intromisión indebida” en el proceso electoral argentino. “Los argentinos tenemos derecho a decidir nuestro destino sin presiones ni opiniones externas”, agregó en diálogo con la prensa a la salida del establecimiento donde sufragó.

El hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también destacó la importancia de la jornada democrática y pidió respeto por la voluntad popular. “Lo que se juega hoy no solo es un cambio de gobierno, sino el futuro de nuestro país. Hay que dejar que la gente elija libremente, sin interferencias”, señaló.