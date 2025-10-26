Mariela Nassif emitió su voto y destacó la importancia de la participación ciudadana

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología votó en La Banda y resaltó el valor de esta jornada democrática para el futuro de Santiago del Estero y del país.

Hoy 09:46

En las primeras horas de la mañana, Mariela Nassif emitió su voto en la Escuela N° 254 “Juan Manuel Estrada”, en la ciudad de La Banda. Durante la ocasión, la ministra subrayó la relevancia de que los ciudadanos participen activamente, depositando su voto como un acto de esperanza para un mejor futuro, tanto a nivel provincial como nacional.

Nassif se refirió además a las particularidades del nuevo formato de votación para cargos nacionales y al despliegue logístico que esto implica, especialmente en Santiago del Estero, donde se elige también gobernador, vicegobernador y diputados provinciales.

“Esperamos que las elecciones se desarrollen en paz, en esta búsqueda de decidir quién nos va a gobernar en la provincia los próximos cuatro años”, concluyó la ministra.