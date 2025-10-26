Ingresar
Atilio Chara: “Estamos eligiendo nuestra forma de vivir”

El ministro de Economía de Santiago del Estero votó en el colegio San Francisco.

Hoy 10:45
Atilio Chara.

El titular de la cartera de Economía emitió su voto en la mesa 469 en el colegio San Francisco.

En declaraciones realizadas a la prensa, Atilio Chara destacó la normalidad de la jornada electoral en la provincia. "Es una jornada muy importante y estamos cumpliendo con el deber cívico como desde 1983 cuando se nos da la posibilidad de elegir nuestro modo de vivir, de Gobierno".

También, consideró que es una elección muy importante. “Estamos eligiendo nuestra forma de vivir y que es lo que queremos hacer", sentenció.

